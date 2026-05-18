عودة الصوت التاريخي..معلق مباراة الجيش الملكي وصن داونز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 صباحاً - يستعد ماميلودي صن داونز لاستقبال الجيش الملكي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مواجهة مرتقبة ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط ترقب جماهيري ضخم لما ستسفر عنه قمة الذهاب.

ويسعى صن داونز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انتصار يمنحه أفضلية قبل الإياب بينما يطمح الجيش الملكي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خارج ملعبه هذا الموسم.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز

تنطلق مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، وينتظر أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا في ظل أهمية المباراة وقيمة اللقب القاري الذي يسعى الطرفان إلى الاقتراب منه.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد صن داونز

يمكن متابعة لقاء الجيش الملكي ضد صن داونز عبر شاشة beIN Sports 2 التابعة لشبكة beIN SPORTS صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقدم الشبكة تغطية متكاملة للمباراة، من خلال استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة والمحللين الرياضيين، كما تنقل القناة جميع تفاصيل المواجهة مباشرة وسط اهتمام جماهيري واسع داخل الوطن العربي والقارة الإفريقية.

معلق مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز

يتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق جواد بدة الذي يرافق الجماهير طوال دقائق النهائي الإفريقي المنتظر، ومن المتوقع أن تضيف الأجواء الحماسية داخل الملعب مزيدًا من الإثارة على المباراة خاصة مع رغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية قبل الإياب.