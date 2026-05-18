مجاناً.. كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد صن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 صباحاً - يترقب عشاق الكرة الإفريقية المباراة التي تجمع بين ماميلودي صن داونز والجيش الملكي ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا في لقاء يحمل الكثير من الطموحات والحسابات المعقدة قبل مباراة العودة.

الفريق الجنوب أفريقي يسعى للاستفادة من اللعب على ملعبه من أجل تحقيق أفضلية مريحة بينما يأمل الجيش الملكي في العودة بنتيجة تمنحه دفعة قوية نحو اللقب.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز

تقام مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز مساء اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع في القارة الإفريقية، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة كبيرة.

كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز

يمكن متابعة مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD الذي يتيح مشاهدة مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل مباشر وعالي الجودة، كما يوفر التطبيق إمكانية متابعة اللقاء عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية بسهولة، مع بث مباشر لكافة تفاصيل المباراة.