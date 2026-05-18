نهائي القارة يبدأ من بريتوريا.. صن داونز يبحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 صباحاً - حين يصل فريقان إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا تختفي الحسابات التقليدية ويبدأ اختبار الأعصاب الحقيقي وهذا ما ينتظر ماميلودي صن داونز والجيش الملكي مساء اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

توقعات مباراة صن داونز والجيش الملكي

الفريق الجنوب أفريقي يدخل المواجهة مدعومًا بجماهيره وسجله القوي على ملعبه ويعرف أن تحقيق الفوز الليلة قد يمنحه أفضلية مهمة قبل مباراة العودة، أما الجيش الملكي فيأمل في مواصلة مغامرته القارية المميزة والخروج بنتيجة تمنحه فرصة ذهبية لحسم اللقب على أرضه لاحقًا.

المباراة تبدو مرشحة لصراع تكتيكي كبير خصوصًا أن الفريقين يمتلكان أسلوبين مختلفين صن داونز يعتمد على الاستحواذ والضغط العال بينما يفضل الجيش الملكي اللعب بتنظيم دفاعي واستغلال المرتدات السريعة.

موعد مباراة صن داونز ضد الجيش الملكي

تقام مباراة صن داونز والجيش الملكي مساء اليوم على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بجنوب أفريقيا ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما تبدأ المواجهة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تنقل قناة beIN Sports 2 مباراة صن داونز والجيش الملكي مباشرة ضمن التغطية الحصرية لشبكة بي إن سبورتس لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تقدم الشبكة استوديو تحليليًا موسعًا قبل اللقاء لمناقشة أبرز مفاتيح اللعب ونقاط القوة لدى الفريقين قبل انطلاق النهائي المرتقب.

معلق وحكم مباراة الجيش الملكي وصن داونز

يتولى المعلق جواد بدة الوصف الصوتي لأحداث مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز بينما يدير اللقاء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في مواجهة ينتظر أن تكون مليئة بالإثارة والندية.