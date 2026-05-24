إدوارد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان إدوارد، بزفاف ابنه العازف والمطرب الشاب ماركو، على "هنا شريف بشارة"، مساء السبت، في سهرة اتسمت بالبهجة والأجواء العائلية الدافئة، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسـط حضور كبير لكوكبة من أبرز نجوم الفن والإعلام في مصر.
وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على التواجد ومشاركة العروسين فرحتهما، لعل أبرزهم يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، فيفي عبده، ياسر جلال، باسم سمرة، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، وأمير شاهين.
كما تواجد المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، عماد زيادة، شيماء سيف، دنيا عبد العزيز، الإعلامية بوسي شلبي، عمرو عبد العزيز، وآخرون.
وأضفى مصطفى قمر وحمادة هلال طابعًا خاصًا، حيث أشعلا أجواء الحفل بباقة من أجمل أغانيهما، إذ حرصا على تقديم فقرات غنائية مشتركة وتفاعلية، امتزجت فيها نغمات الموسيقى برقصات العروسين وأصدقائهما، وسط تفاعل كبير من النجوم الحاضرين الذين شاركوهم الغناء والرقص في أجواء ملؤها الرومانسية والمرح.
وحرص عدد كبير من النجوم، على تقديم التهنئة لـ إدوارد، عبر "إنستغرام"، منهم أحمد السعدني، ألفت عمر، أحمد رزق، عبير صبري، شذى، عصام السقا وآخرون.
