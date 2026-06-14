أخبار اليمن : كأس العالم :استراليا تحقق المفاجأة وتفوز على تركيا بهدفين

كأس العالم :استراليا تحقق المفاجأة وتفوز على تركيا بهدفينحقق منتخب أستراليا فوزًا مهمًا على نظيره التركي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بي سي بلايس في كندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، في مواجهة جاءت مليئة بالإثارة على مدار شوطي اللقاء، وانتهت بتفوق أسترالي فعّال رغم الأفضلية التركية في فترات طويلة من المباراة.

وبدأ الشوط الثاني بصورة مختلفة تمامًا، حيث ظهر منتخب تركيا بشكل أكثر شراسة هجومية، وفرض ضغطًا متواصلاً على الدفاع الأسترالي، مع تحسن واضح في صناعة الفرص مقارنة بالشوط الأول، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل هدف التعادل، رغم تعدد المحاولات من الأطراف ومن العمق.

في المقابل، اعتمد منتخب أستراليا على التنظيم الدفاعي الصارم والارتداد السريع، مع إغلاق المساحات أمام لاعبي تركيا، مما صعّب مهمة الاختراق على المنافس، ونجح الفريق الأسترالي في الحفاظ على تقدمه الأول الذي أحرزه في الشوط الأول عبر نيستوري إرانكوندا.

ومع مرور الوقت، ازدادت الإثارة، حيث كاد المنتخب التركي أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، إلا أن تألق الدفاع الأسترالي وحارس المرمى حال دون ذلك، ليبقى التقدم لصالح أستراليا حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وفي الدقيقة 75، حسم منتخب أستراليا المواجهة عمليًا، بعدما تمكن اللاعب كونور ميتكالفي من تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المنتخب التركي، ليضاعف النتيجة ويصعب مهمة العودة على تركيا بشكل كبير.

ورغم محاولات المنتخب التركي في الدقائق الأخيرة، واصل الحارس الأسترالي تألقه اللافت، وتصدى لفرصة خطيرة في الدقيقة 78 كانت كفيلة بإعادة الفريق التركي إلى أجواء اللقاء، ليحافظ على نظافة شباكه حتى النهاية.

وشهدت الدقائق الأخيرة احتساب حكم المباراة ست دقائق وقتًا محتسبًا بدل من ضائع، حاول خلالها المنتخب التركي تقليص الفارق دون جدوى، في ظل صلابة دفاع أستراليا وتنظيمه العالي، لينتهي اللقاء بفوز أسترالي مستحق بهدفين دون مقابل.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى ثلاث نقاط وضعته في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف.

أما المنتخب التركي، فخرج من اللقاء دون نقاط، رغم الأداء الجيد في فترات عديدة من المباراة، لكنه دفع ثمن إهدار الفرص وعدم استغلال السيطرة النسبية في الشوط الثاني، ليضع نفسه تحت ضغط في الجولات القادمة من دور المجموعات