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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج

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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 03:30 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد ١٤ يونيو إلى بروكسل لعقد لقاءات مع كبار المسئولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

 

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية يوم الاثنين ١٥ يونيو إلى لوكسمبورج لتولى الرئاسة المشتركة للاجتماع الحادي عشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويعقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية وكبار المسئولين الأوروبيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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