مقتل الفنان جيمس هاندي مطعوناً.. والمتهم ابن صديقته أثار مقتل الممثل الأميركي المخضرم جيمس هاندي صدمة واسعة في هوليوود بعدما أعلنت شرطة لوس أنجلوس وفاته متأثرا إقرأ المزيد

أثار مقتل الممثل الأميركي المخضرم، جيمس هاندي، صدمة واسعة في هوليوود، بعدما أعلنت شرطة لوس أنجلوس وفاته متأثراً بإصاباته إثر تعرضه لاعتداء "غامض" داخل منزله في ولاية كاليفورنيا.

فقد أوضحت الشرطة أنها عثرت على جيمس هاندي، البالغ من العمر 81 عاماً، فاقداً للوعي وينزف بشدة في الحديقة الأمامية لمنزله بمنطقة تارزانا الراقية في مدينة لوس أنجلوس، بعدما تعرض لعدة طعنات في منطقة الصدر.

ورغم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فإنه أُعلن عن وفاته لاحقاً متأثراً بجراحه، وفق "نيويورك بوست".

في حين، كشفت السلطات أن بداية القضية جاءت بعد تلقي مركز الطوارئ اتصالاً مثيراً للريبة تضمن عبارات غامضة بشأن وقوع جريمة قتل. وبحسب بيان الشرطة، قال المتصل خلال البلاغ: "أنا ابن الإنسان، لقد قتلت للتو رجل الخطيئة"، ما دفع قوات الأمن إلى التحرك فوراً نحو موقع الحادث للتحقق من الواقعة.

وأعلنت الشرطة توقيف مايكل غليدهيل، البالغ من العمر 44 عاماً، والذي يُعرف بأنه ابن صديقة الممثل الراحل وكان يقيم داخل المنزل نفسه.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم اعترض طريق رجال الشرطة فور وصولهم إلى الموقع، وأبلغهم بأنه الشخص المطلوب في القضية، ما أدى إلى توقيفه مباشرة.

كما نُقل غليدهيل إلى سجن فان نويس، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد، فيما حددت السلطات كفالة مالية بقيمة مليوني دولار للإفراج عنه مؤقتاً.

ولم تكشف الجهات المختصة حتى الآن عن الدوافع المحتملة وراء الجريمة.

من جانبها، خرجت صديقة جيمس هاندي عن صمتها للمرة الأولى بعد اتهام ابنها بقتل نجم فيلم "توب غان"، قائلة "كنت أحب جيمس وأحب ابني. ما زلت غير قادرة على تصديق ما حدث... لا أستطيع أن أصدق أن ابني فعل ذلك. أحاول فقط أن..." ثم صمتت قبل أن تدخل إلى منزلها وهي متأثرة.

ووصف جيران مايكل غليدهيل سلوكه بأنه كان يبدو غريباً ومثيراً للريبة في بعض الأحيان، وفق ما نقلته صحيفة TheCalifornia Post.

ويُعد جيمس هاندي من أبرز الممثلين في هوليوود على مدار أكثر من ستة عقود، إذ شارك في عدد كبير من الأعمال الناجحة التي حققت شهرة واسعة.

أما آخر ظهور بارز للراحل فقد كان من خلال فيلم Top Gun: Maverick الذي طُرح عام 2022، حيث أدى شخصية "جيمي" مع الممثلة جنيفر كونيلي.