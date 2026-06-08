آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت نجا الممثل المصري سامح صفوت أحد نجوم السلسلة الشهيرة يوميات ونيس من تدهور صحي مفاجئ كاد يودي بحياته بعد ت إقرأ المزيد

نجا الممثل المصري سامح صفوت، أحد نجوم السلسلة الشهيرة "يوميات ونيس"، من تدهور صحي مفاجئ كاد يودي بحياته، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة بدأت أول أيام عيد الأضحى، وألزمته دخول غرفة العناية المركزة تحت مراقبة طبية مشددة.

وفي تطور جديد حول طبيعة مرضه، كشف الطبيب المعالج في فيديو بثه من داخل المستشفى تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمّت بالممثل الشهير.

وأوضح الطبيب أن صفوت وصل إلى المستشفى في حالة حرجة وصعبة للغاية، حيث كان يعاني من آلام حادة ومبرحة في منطقة الصدر وأسفل البطن.

كما أضاف أنه "وفور وصوله، خضع لمجموعة مكثفة من الفحوصات الطبية الدقيقة والأشعة والتحاليل المتخصصة، والتي أظهرت إصابته بثلاث مشاكل صحية تزامنت معًا." وقال إن المشكلات الصحية الثلاثة هي ذبحة صدرية حادة، وارتفاع مفاجئ وشديد في مستويات السكر في الدم، والتهاب حاد في المسالك البولية.

هذا وطمأن الطبيب محبي الممثل مؤكدًا أن حالته الصحية شهدت استقرارًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وتمكن بفضل الرعاية المكثفة من تجاوز مرحلة الخطر الشديد.

كذلك أشار إلى أنه تقرر خروج صفوت من المستشفى لاستكمال بروتوكوله العلاجي والدوائي داخل منزله، موجّهًا له تحذيرًا صارمًا بضرورة الابتعاد التام عن الضغوط النفسية، والانفعالات، والتوتر، لضمان عدم ارتداد الأزمة الصدرية مجددًا.

يُذكر أن سامح صفوت كان قد حقق جماهيرية واسعة وانتشارًا كبيرًا في الشارع المصري والعربي من خلال تجسيده لشخصية مميزة في أجزاء المسلسل "يوميات ونيس" ، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة، من بينها فيلم "خلي الدماغ صاحي".