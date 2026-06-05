كشف أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن، بعد الشائعات التي طاردتهما على مدار الأيام الماضية، بشأن انفصالهما بعد فترة زواج استمرت لأكثر من 5 أعوام.
ونشر أنس نصري، صورًا عبر حسابه على "انستغرام"، يظهر فيها بصحبة شقيقته الفنانة أصالة، وزوجها فائق حسن، وابنها خالد الذهبي، في أجواءٍ عائلية دافئة، على هامش وجودهم خارج البلاد، حيث علق عليها بقوله: "أجمل الأخبار هي التي تعيد الطمأنينة إلى القلوب التي نحبّها".
وكانت منصات التواصل الاجتماعي، قد شهدت على مدار الأسبوعين الماضيين، أنباء بشأن انفصال الفنانة أصالة نصري، عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد فترة زواج امتدت لخمسة أعوام، وهو ما أثار قلق ومتابعة قطاع كبير من الجمهور، بالتزامن مع صمت الطرفين.
وعلى الفور، وفي أول تعليق رسمي، وحسماً لهذا الجدل المُثار، نفى خالد الذهبي، الأنباء المتداولة حول طلاق والدته أصالة، مؤكداً أن كل ما نُشر بشأن الانفصال، لا أساس له من الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لأصالة وزوجها فائق حسن بعد شائعة انفصالهما كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن بعد الشائعات التي إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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