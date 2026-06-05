أول ظهور لأصالة وزوجها فائق حسن بعد شائعة انفصالهما كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن بعد الشائعات التي إقرأ المزيد

كشف أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن، بعد الشائعات التي طاردتهما على مدار الأيام الماضية، بشأن انفصالهما بعد فترة زواج استمرت لأكثر من 5 أعوام.

ونشر أنس نصري، صورًا عبر حسابه على "انستغرام"، يظهر فيها بصحبة شقيقته الفنانة أصالة، وزوجها فائق حسن، وابنها خالد الذهبي، في أجواءٍ عائلية دافئة، على هامش وجودهم خارج البلاد، حيث علق عليها بقوله: "أجمل الأخبار هي التي تعيد الطمأنينة إلى القلوب التي نحبّها".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي، قد شهدت على مدار الأسبوعين الماضيين، أنباء بشأن انفصال الفنانة أصالة نصري، عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد فترة زواج امتدت لخمسة أعوام، وهو ما أثار قلق ومتابعة قطاع كبير من الجمهور، بالتزامن مع صمت الطرفين.

وعلى الفور، وفي أول تعليق رسمي، وحسماً لهذا الجدل المُثار، نفى خالد الذهبي، الأنباء المتداولة حول طلاق والدته أصالة، مؤكداً أن كل ما نُشر بشأن الانفصال، لا أساس له من الصحة.