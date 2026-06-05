حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مستعيدًا قيمه ومواقفه الإنسانية التي تركت أثرًا عميقًا في نفوس من عرفوه، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".
وكتب كريم محمود عبد العزيز: 4 يونيو عيد ميلاد أبويا، الرجولة والتربية والأصول والأصل الطيب النظيف علمتنا كتير ولسه بنتعلم منك لحد ما نموت، كل سنة وحضرتك في أحلى وأعلى الدرجات بإذن الله.
وحظيت كلمات كريم بتفاعل واسع من الجمهور ومحبي النجم الراحل، الذين حرصوا على استذكار مسيرته الفنية الحافلة ومكانته الكبيرة في قلوب المصريين والعرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز مستعيدا قيمه وموا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق