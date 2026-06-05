كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز مستعيدا قيمه وموا إقرأ المزيد

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مستعيدًا قيمه ومواقفه الإنسانية التي تركت أثرًا عميقًا في نفوس من عرفوه، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وكتب كريم محمود عبد العزيز: 4 يونيو عيد ميلاد أبويا، الرجولة والتربية والأصول والأصل الطيب النظيف علمتنا كتير ولسه بنتعلم منك لحد ما نموت، كل سنة وحضرتك في أحلى وأعلى الدرجات بإذن الله.

وحظيت كلمات كريم بتفاعل واسع من الجمهور ومحبي النجم الراحل، الذين حرصوا على استذكار مسيرته الفنية الحافلة ومكانته الكبيرة في قلوب المصريين والعرب.