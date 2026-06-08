نقل الفنان عبد العزيز مخيون إلى المستشفى

تعرض الفنان المصري عبد العزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخضوعه للفحوص والتحاليل الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية.
وكان الفنان الشاب أيمن أمير قد أعلن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان الكبير من داخل غرفة المستشفى وهو على فراش المرض، وعلق عليها قائلاً: "أرجوكم الدعاء من أجل الفنان الغالي عبد العزيز مخيون".
وفور انتشار الخبر، سادت حالة من القلق بين جمهور الفنان الكبير وزملائه في الوسط الفني، الذين انهالوا بالتعليقات متمنين له الشفاء العاجل.
يعد الفنان عبد العزيز مخيون المولود في محافظة البحيرة عام 1943 واحداً من أبرز قامات الفن المصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتنوعت مسيرته بين المسرح، والسينما، والدراما التلفزيونية على مدار أكثر من خمسة عقود.
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