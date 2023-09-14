نعرض لكم الان تفاصيل خبر مطورون: زيادة تخصيص الوحدات لصغار المستثمرين فرصة لتوطين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 12:12 مساءً - محمد أحمد وتقى يونس _ أكد مطورون صناعيون أهمية الارتفاع “غير المسبوق” في وتيرة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بما يتيح فرصا استثمارية لتعميق الصناعة المحلية . هذا المحتوى للمشتركين فقط

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