نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغرف التجارية: تنفيذ 100 مشروعا تنمويا بقطاع المنسوجات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 10:10 مساءً - محمد أحمد – كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، عن تنفيذ أكثر من 100 مشروعا أوروبيا لصناعة المنسوجات والجلود بالإسكندرية ودول البحر الأبيض، من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.

وأضاف الوكيل خلال كلمته في مؤتمر إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، والتي أدارها الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن قطاع المنسوجات والغزل والنسيج من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف الوكيل قائلا: المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلي وإقليمي يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة عبر شراكات مع الحكومة ومنظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع المراكز البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.

وأكد أن الهدف من رؤساء الغرف التجارية, هو لتعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة إلى محافظاتهم، الأمر الذى سيتكرر في مختلف مشاريعنا الثمانية عشر والتي تغطي قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وإنشاء الحاضنات ودعم رواد الاعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والازرق والسياحة المستدامة.

وتابع الوكيل أن تلك المشاريع تدعم أبنائنا من رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون افضل غرفة في العالم هذا العام.

وأشار إلى أنه يجب علينا أن نجاهد سويا، لنعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الإسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها تصل إلى نحو 2 تريليون يورو.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن الهدف من هذا اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر.

وبدوره، قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.

فيما أشار هاني محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ أداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته أكد باسم لطفي ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة، أن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو 420 مليار دولار سنوياً، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز الـ 80 مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع، وهو ذاته ما أكده النائب محمود شامي ممثل عن غرفة الصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة.