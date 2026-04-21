مجموعة العتال تخفض أسعار الوحدات العقارية بمشروعاتها بنسبة 8 إلى 10%

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:13 مساءً - حمدي أحمد _ قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، إن شركة biography الذرع العقاري للمجموعة، ستكون من أوائل الشركات التي ستقوم بتنفيذ تصحيح للأسعار في السوق العقاري.

أضاف العتال خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن السوق العقاري المصري شهد خلال العامين الماضيين حالة من التسعير غير الدقيق نتيجة متغيرات عديدة أدت في النهاية إلى تباطؤ في المبيعات داخل السوق.

وأشار العتال، إلى أن سعر وحدة ما في مشروع مثل 101 بمدينة المستقبل أصبح 13 مليون جنيه بدلا من 16 مليونا، بنسبة تراجع 8 إلى 10% كما ستقوم الشركة بتعويض العملاء الذين قاموا بالشراء بالسعر القديم من خلال تحمل تكاليف التشطيبات وعناصر أخرى في الوحدات.

وأوضح العتال، أن نسبة تنفيذ مشروع 101 وصلت إلى 20% خلال 4 أشهر من بداية العام، مشيرا إلى أن استثمارات هذا المشروع تصل إلى 20 مليار جنيه.

