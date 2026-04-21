وزير البترول يبحث مع أباتشي تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل بالصحراء الغربية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 11:11 صباحاً - استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جريج ماكدانيال النائب الأول لرئيس شركة أباتشي للأصول الدولية والمدير العام للشركة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة سير العمل بمواقع الشركة الإنتاجية، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير آليات العمل بمناطق الامتياز.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالجهود الميدانية التي لمسها خلال زيارته الأخيرة لمواقع العمل بالصحراء الغربية، مؤكدًا أهمية دعم العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستدامة العمليات الإنتاجية على مدار الساعة، كما أثنى على كفاءة فرق العمل واحترافيتها، خاصة في الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

واستعرض اللقاء عددًا من النماذج التعاقدية الحديثة التي يطرحها قطاع البترول ضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية، وذلك في إطار تعظيم الكفاءة التشغيلية، وتحفيز الشركاء، وخفض التكاليف، ودعم خطط زيادة الإنتاج.

ومن جانبه، أشاد جريج ماكدانيال بقدرة قطاع البترول المصري على التعامل بكفاءة مع التحديات، وتوفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الأجانب وتذليل أي عقبات بما يدعم تحقيق الأهداف الإنتاجية المشتركة.

