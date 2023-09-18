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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فرنسا تعتزم بيع الوقود بأقل من تكلفته لاحتواء التضخم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 12:03 صباحاً - وكالات – تخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة، متجاوزة قانونا يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون إضافة مبالغ هائلة من الأموال العامة أنفقت بالفعل.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ”بضعة أشهر”. واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
وأضافت بورن: “مع هذا الإجراء غير المسبوق ، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود”.
يشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وفي حين تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط. واعتمدت وزارة المالية بالفعل على “توتال إنيرجيز” للحد من تكلفة الغاز والديزل في وقت سابق من هذا الشهر.
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