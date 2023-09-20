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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 01:14 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء قمح عبر ممارسة دولية.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 سبتمبر على أن تُقدم على أساس تسليم ظهر السفينة وأن يكون الدفع عند الاطلاع.
وأضافت الهيئة أن الشحن سيكون في الفترة من الأول إلى 15 نوفمبر.
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