وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 01:54 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مواصلة تطوير ورفع كفاءة منظومة تداول أسطوانات البوتاجاز، مع إحكام الرقابة عليها بما يضمن كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد الوزير على ضرورة تسهيل وصول البوتاجاز المدعم إلى المواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع، مع الحد من أية ممارسات غير منضبطة.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة بوتاجاسكو لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، والتي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير ضرورة إحكام الرقابة على منظومة التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين بشكل ميسر، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز منظومة المتابعة والرقابة.

وأشار إلى أن السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية قصوى في جميع مراحل تداول أسطوانات البوتاجاز، بدءًا من المستودعات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مؤكدًا أن الإنفاق على السلامة ليس تكلفة، بل استثمار في حماية الأرواح وتقليل المخاطر وضمان استدامة التشغيل.

كما لفت إلى أهمية رفع وعي المواطنين بإجراءات السلامة، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للبوتاجاز داخل المنازل، مع ضرورة الاستعانة بمتخصصين معتمدين في أعمال التركيب والصيانة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود صالح، رئيس شركة بوتاجاسكو، أن الشركة نجحت في تنفيذ استراتيجية قطاع البترول لتأمين احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث تم توزيع نحو 96 مليون أسطوانة خلال عام 2025، بما ساهم في استقرار السوق. وأضاف أن أسطول نقل الشركة تولى شحن نحو 37.5% من إجمالي الكميات، فيما بلغ عدد الأسطوانات الموزعة بنظام التوصيل للمنازل نحو 21.67 مليون أسطوانة، بإيرادات تقدر بنحو 151 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمنظومة التعبئة، أشار إلى أن مصنع سوهاج يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 72 ألف أسطوانة منزلية و2000 أسطوانة تجارية يوميًا من خلال ثلاث ورديات، مع الاعتماد على خطوط إنتاج إلكترونية لضمان دقة الأوزان وتقليل الفاقد. كما يعمل مصنع الطود بالأقصر بطاقة 25 ألف أسطوانة منزلية و1400 أسطوانة تجارية يوميًا، لتلبية احتياجات محافظات أسوان والأقصر وجنوب قنا.

وأضاف أن مصنع أسيوط لإنتاج “طَبَّة الحابس” يعمل بكامل طاقته، حيث بلغ الإنتاج 164 مليون طَبَّة خلال عام 2025 مقارنة بـ55 مليونًا في 2024، بما حقق الاكتفاء الذاتي لمصانع بوتاجاسكو وبتروجاس.

وفي إطار تطوير خدمات العملاء، أوضح أنه تم تنفيذ نحو 172 ألف طلب عبر الخط الساخن (19492)، مقابل 141.5 ألف طلب في العام السابق، بنسبة زيادة 21%، وذلك بعد رفع عدد خطوط الاتصال من 10 إلى 30 خطًا، ما ساهم في تحسين مستوى الخدمة والحد من السوق غير الرسمية.

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، أكد رئيس الشركة اهتمام بوتاجاسكو بتأمين بيئة العمل من خلال تدريب العاملين، ونشر الوعي الوقائي، وتحديث تجهيزات مواقع التوزيع بمعدات الأمن الصناعي وشبكات مكافحة الحريق. كما تم دعم مصنع سوهاج بأنظمة إطفاء تلقائي وتأمين غرفة السيرفرات، وتركيب أنظمة إنذار مبكر لتسرب الغاز، إلى جانب تزويد المواقع بأجهزة قياس الغازات والقياسات البيئية.

وكشف عن خطة مستقبلية للتوسع في إنشاء مراكز توزيع بالمناطق العمرانية الجديدة، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمدينة حدائق العاصمة وجارٍ تنفيذ مركز توزيع جديد، إلى جانب إضافة خطوط إنتاج بمصنع “طَبَّة الحابس” لتعظيم الطاقة الإنتاجية، وإنشاء مخازن استراتيجية بديلة لتلك التي دخلت الحيز العمراني، بما يضمن كفاءة واستمرارية منظومة التوزيع. كما تدرس الشركة إنشاء مصنع لإنتاج العبوات البلاستيكية وعبوات الزيوت والمنظفات بالشراكة مع شركات القطاع.

