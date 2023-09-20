منح الرخصة الذهبية لشركتي جاسكو وإيجيبت سات أتو للسيارات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 06:17 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية.

والشركة الثانية هي شركة “ايجيبت سات أتو” بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف م3 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

التكلفة الاستثمارية لمشروع جاسكو تصل إلى 380 مليون دولار

ومن المقرر ان يوفر مشروع شركة “جاسكو” فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.

التكلفة الاستثمارية لمشروع إيجيبت سات أتو تصل إلى 300 مليون جنيه

أما مشروع شركة “ايجيبت سات أتو” فمن المتوقع ان يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024.

ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.