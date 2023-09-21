مال وأعمال

: مصر تجري محادثات للحصول على تمويل إماراتي لشراء قمح…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مصر تجري محادثات للحصول على تمويل إماراتي لشراء قمح… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 08:06 مساءً - قال ثلاثة متعاملين لرويترز اليوم الخميس، إن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من قازاخستان.

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وأضاف المتعاملون أن هذه الخطوة قد تمنح القاهرة بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه منذ العام الماضي.

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جدير بالذكر، أن مصر رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء من روسيا بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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