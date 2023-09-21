اقتصادية قناة السويس تبحث التعاون مع البرازيل في الأنشطة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 08:06 مساءً - استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سفير البرازيل بالقاهرة، باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، حيث تسعى المنطقة الاقتصادية لمزيد من التعاون مع دول مجموعة البريكس في إطار انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المنطقة بزيارة سفير البرازيل، معرباً عن سعادته بهذا التواصل والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة مع مجتمع الأعمال البرازيلي، مؤكداً على أن المنطقة الاقتصادية لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة.

كما تحدث جمال الدين عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع.

حوافز مالية وغير مالية داعمة للمستثمرين

وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، مؤكدا على جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.

من جانبه أعرب سفير البرازيل عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية ما قامت به الهيئة من خطوات متعلقة بملف الوقود الأخضر.

كما أشار إلى أنه سيقوم بإبلاغ مجتمع الأعمال البرازيلي بهذه الجهود والحكومة البرازيلية وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة ووزير الخارجية البرازيلي، لما تمثله المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع متميز وبنية تحتية مجهزة بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر.