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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يتراجع في الربع الثاني… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 11:01 مساءً - _ أظهرت بيانات يوم الخميس أن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي انكمش بشدة في الربع الثاني من العام، إذ عوض الفائض في الخدمات والدخل الرئيسي نقصا في السلع.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن عجز الميزان، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، انكمش 2.4 مليار دولار، أي 1.1 بالمئة، إلى 212.1 مليار في الربع الثاني، وكان هذا أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2021.
ومثلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.166 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.234 بالمئة في الربع الأول.
وبلغ العجز ذروته عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2005.
وأصبحت الولايات المتحدة الآن مُصدرا صافيا للنفط الخام والوقود، ورغم أن العجز لا يزال كبيرا، فإنه غير مؤثر على الدولار نظرا لوضعه كعملة احتياطية.
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