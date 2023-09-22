ارتفاع على أسعار النفط عالميا

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الرياض - روايدا بن عباس - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق وبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55 بالمئة إلى 90.12 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38 بالمئة إلى 93.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10 بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك+ في تخفيضات الإنتاج.