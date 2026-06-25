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وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك

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وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك

وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 05:18 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٥ يونيو، السيد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور بشأن سبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الاعتزاز بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي وما يقوم به من جهود لدعم المواقف العربية، وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية ويعبر عن تطلعات شعوبها، مرحباً بعقد المؤتمر الثامن للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانيات العربية يوم ٢٧ يونيو فى القاهرة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز دور البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة في إطار منظومة جامعة الدول العربية، في ضوء بدء مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك مع تولي السيد نبيل فهمي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٦. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تكامل أدوار مؤسسات الجامعة بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية، ويُسهم في تطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المصالح العربية الجماعية، مشدداً كذلك على أهمية دور الشباب العربى فى العمل البرلمانى.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن العربي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن المصالح العربية في مختلف المحافل، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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