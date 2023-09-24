نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تفتتح 3 محطات وقود في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 سبتمبر 2023 03:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، المتخصصة في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة، اليوم، عن افتتاح 3 محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، تقع في مناطق رئيسية بمحافظة القاهرة.

وتخطط أدنوك لافتتاح 6 محطات خدمة أخرى في جميع أنحاء مصر بنهاية عام 2023، ووفقا لبيان الشركة.

يأتي ذلك في أعقاب استحواذها في بداية هذا العام على 50% من أعمال شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م”.

وافتتحت محطة خدمة أدنوك في منطقة دجلة المعادي بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعلاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

ومن جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: “يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي (…) نواصل اتخاذ خطوات طموحة لتلبية احتياجات عملائنا ونتطلع إلى تقديم المزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقميًا إلى السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص لتنمية محفظتنا”.

وبدوره، قال توماس اشتراوس، مدير عام شركة توتال إنرجيز للتسويق مصر، إن المشروع المشترك يشمل محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضمّ أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة، وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وأشار إلى أن الشراكة بين أدنوك وتوتال إنرجيز نجحت في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات، من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران بالوقود في القاهرة.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكة حالياً على تطوير البنية التحتية والإطار اللوجستي اللازم لإطلاق زيوت أدنوك فويجر، وهي مجموعة زيوت تشحيم معتمدة من قبل الشركات المصنعة للسيارات، وستكون المنتجات متاحة للعملاء في محطات خدمة أدنوك في مصر، وكذلك في سوق زيوت التشحيم المحلي”.

وأطلقت أدنوك أيضا مفهوم متاجر واحة أدنوك لتقدم للعملاء “تجربة تسوق مريحة”، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك قهوة أربيكا 100%، التي تحمل علامة أدنوك للتوزيع.

وافتتحت محطات خدمة أدنوك والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في منطقة دجلة المعادي ومدينة العبور وعلى طريق السويس الدائري، لتوفر مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات، بما في ذلك غسيل السيارات وزيوت التشحيم وتغيير الإطارات، في حين تتوفر خدمات الصيانة في محطتي خدمة دجلة المعادي ومدينة العبور.