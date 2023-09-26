انت الأن تتابع خبر الإحصاءات تعلن قيمة العجز التجاري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت دائرة الإحصاءات العامة ، بيانات توضح قيمة الصادرات الأردنية ، وقيمة المستوردات ، وكشفت عن أسماء الدول الأكثر استيرادا من الأردن .

فقد بينت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، عن استحواذ المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والهند، على معظم الصادرات الأردنية في السبعة أشهر الأولى من العام 2023.

ووفق البيانات فقد ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى أمريكا 1.2%، وبواقع 1,138 مليون دينار، خلال السبعة أشهر الأولى من 2023.

بينما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية 19.9% وبواقع 554 مليون دينار، في حين انخفضت الصادرات الأردنية للهند 5.9% لكنها بقيت ضمن الأكثر استحواذا على الصادرات المحلية في 2023.



وارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 ، لتبلغ 5,292 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة الصادرات الوطنية منها قد بلغت 4,914 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 378 مليون ديناراً اردنياً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

وبلغت قيمة المستوردات 10,599 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (5,307) مليون دينارا اردنياً.



