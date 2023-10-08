نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد صقر: مطالب بتخفيض وجدولة الرسوم والغرامات على المنتجين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للصناعات الغذائية، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع ستشمل مراجعة جميع عناصر التكلفة، بداية من سلاسل الإمداد وصولًا إلى المنتج النهائي، لتحديد البنود التي ستشملها التنازلات لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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