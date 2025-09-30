عاجل- من المنوفية رئيس الوزراء يتفقد المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

أحمد جودة - القاهرة - متابعة ميدانية لسير العملية التعليمية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك خلال زيارته اليوم للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

رافقه خلال الجولة كل من السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد موسى نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

مدرسة الوحدة المجمعة أبو بكر الصديق

تفقد رئيس الوزراء مدرسة الوحدة المجمعة أبو بكر الصديق بسبك الأحد التابعة لإدارة أشمون التعليمية، والتي تضم 25 فصلًا موزعة على مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع الطلاب حول المناهج الدراسية الجديدة ومدى استيعابهم لها، كما اطمأن على انتظام الحضور داخل الفصول.

الجاهزية الكاملة للعام الدراسي الجديد

أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفصول والمرافق قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، ويتيح ممارسة الأنشطة التعليمية والتربوية المتكاملة.

مدرسة الشهيد سليمان مقلد الرسمية للغات

كما تفقد رئيس الوزراء مدرسة الشهيد سليمان مقلد الرسمية للغات التابعة لإدارة أشمون التعليمية، والتي تضم 24 فصلًا بمختلف المراحل التعليمية، وحصلت على شهادات الضمان والجودة عدة مرات.

وشاهد رئيس الوزراء عرضًا رياضيًا قدمه عدد من الطلاب، مشيدًا بمستوى الأداء المتميز الذي يعكس جودة الأنشطة المدرسية.