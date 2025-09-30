نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بسبك الأحد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المقال التالي

رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بسبك الأحد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل، وذلك بعد متابعته لعدد من المشروعات بقرية شمّا بمركز أشمون، ضمن زيارته اليوم لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

خدمات متكاملة للأسرة والطفل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن تشغيل المركز يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لإسناد 3 مراكز لمؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات تعليمية، اجتماعية، واقتصادية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 من قلب القرى المصرية.

أنشطة متنوعة لتنمية الطفل وتمكين الأسرة

قدمت الدكتورة أمل غنيم، مديرة المركز، شرحًا وافيًا حول مكوناته، حيث يضم 6 فصول، منها 3 فصول حضانة للأطفال من عمر عامين إلى 4 سنوات، و3 فصول لرياض الأطفال من 4 إلى 6 سنوات.

كما يشمل المركز خدمات التخاطب، تنمية المهارات، ندوات التوعية الأسرية، محو الأمية الرقمية، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال عبر ورش تدريبية نظرية وعملية.

ورش تدريبية وتمكين اقتصادي

تفقد رئيس الوزراء عددًا من الورش التدريبية التي تضم متدربات على صناعة السجاد، حيث يتم الجمع بين التدريب النظري والعملي لإعداد دراسات الجدوى وبداية المشروعات الصغيرة. كما تفقد ورشة خاصة بالعمل التطوعي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تستهدف تعليم الشباب أسس ومبادئ العمل المجتمعي.

إشادة بالتجربة وتوجيهات بدعم الابتكار

في ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بسير العمل في المركز، مؤكدًا أهمية تنويع الأنشطة بما يعزز الإبداع والابتكار لدى الأطفال، ويُلبي احتياجاتهم في المراحل العمرية المبكرة، إلى جانب دعم الأسرة في مختلف جوانب التنمية.