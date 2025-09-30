عاجل- السيسي والأمير رحيم آغا خان يبحثان آفاق تعاون أوسع في التعليم والزراعة والتكيف مع المناخ

أحمد جودة - القاهرة - السيسي والأمير رحيم آغا خان يبحثان آفاق تعاون أوسع في التعليم والزراعة والتكيف مع المناخ

أكد اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، على أهمية تعميق التعاون التنموي بين مصر والشبكة، خاصة في المجالات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها التعليم والزراعة والتكيف مع تغير المناخ، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تعزيز الحضور في صعيد مصر

أوضح الأمير رحيم آغا خان أن شبكة الآغا خان تسعى إلى توسيع نطاق أنشطتها في مصر، مع التركيز على صعيد مصر كمجال رئيسي لبرامجها، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتنمية قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.

التعليم والزراعة أولوية للتنمية

أكد الأمير رحيم أن التعليم والزراعة يمثلان ركيزة أساسية لاستراتيجية الشبكة في دعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه المجالات يساهم في بناء الإنسان، ويعزز مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

التكيف مع تغير المناخ

لفت الأمير رحيم إلى أن مواجهة تحديات المناخ تمثل بعدًا محوريًا في عمل شبكة الآغا خان، مؤكدًا أهمية التعاون مع الدولة المصرية لتطبيق حلول عملية تسهم في رفع قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن استدامة التنمية في مختلف المناطق.