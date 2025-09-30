العالم اليوم - السيسي يوجه "رسالة" لدول لم تعترف بالدولة الفلسطينية

انتم الان تتابعون خبر السيسي يوجه "رسالة" لدول لم تعترف بالدولة الفلسطينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:17 مساءً - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، لما لها من أثر بالغ في دعم مسار حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وجدد السيسي، خلال استقباله بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، بأن اللقاء تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأضاف أن المبعوث الكوري سلم الرئيس المصري رسالة من الرئيس الكوري لي جاي ميونغ بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب بموجبها عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لكوريا من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتطلع للقاء السيسي في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد السيسي تطلعه لاستقبال الرئيس الكوري في القاهرة قريباً، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات .

وأشار المتحدث إلى أن السيسي ثمّن ما شهدته العلاقات المصرية الكورية من تطور ملموس على كافة الأصعدة، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي رسّخ مكانة كوريا الجنوبية كشريك اقتصادي فاعل لمصر.

كما أشاد السيسي بالتجربة الكورية على مدار العقود الأخيرة التي انعكست في التقدم الذي تشهده كوريا حاليا، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات الكورية في السوق المصرية.

وأكد السيسي حرص مصر على مواصلة توطيد الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتوسيع آفاقها، استناداً إلى النجاحات التي تحققت في مجالات التعاون القائمة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من الشركات الكورية على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة مما تتمتع به مصر من استقرار ومزايا تنافسية متنامية، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الدول العربية والإفريقية.