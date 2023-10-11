مال وأعمال

: مصر تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مصر تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - قال متعاملون إن هيئة السلع التموينية تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر، وفق “”.

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وقالت الهيئة 27 سبتمبر الماضي، إنها اشترت 170 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

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وأضافت أن الشراء يشمل 60 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر، و110 آلاف طن من القمح الروماني والبلغاري للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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