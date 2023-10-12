وكالة الطاقة تخفض توقعات نمو الطلب على النفط إلى 880 ألف…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:00 مساءً - سي ان بي سي _ خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2024.

ووفقاً للتقرير الشهري للوكالة والصادر اليوم، فإن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى 880 ألف برميل يومياً العام المقبل في ظل البيئة الاقتصادية الضعيفة، مقارنة بالتقديرات السابقة عند مليون برميل يومياً.

الوكالة ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023

على الجانب الآخر، رفعت الوكالة توقعات نمو الطلب العالمي على الخام في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميًا مقابل 2.2 مليون برميل يوميًا في التوقعات السابقة.

كما أشار التقرير إلى أن التخفيضات الطوعية من جانب أوبك+ ستبقي السوق في حالة عجز خلال الربع الأخير من 2023.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أنه في حالة إلغاء تلك التخفيضات في يناير سيتحول هذا العجز إلى فائض.

الطاقة الدولية: لا يوجد تأثير مباشر للصراع بين إسرائيل وحماس على سوق النفط

وعلى صعيد الصراع بين إسرائيل وحماس، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه لا يوجد تأثير مباشر بسببها على تدفقات النفط.

وتابعت: مستعدون للتحرك إذا اقتضت الحاجة للحفاظ على إمدادات كافية في السوق.

ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، تراجعت مخزونات النفط العالمية المرصودة بنحو 63.9 مليون برميل في أغسطس.