أغلى العملات العربية... ننشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 18 أغسطس

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رياض - احمد صلاح - يبحث كثير من المواطنين عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، سواء البنوك المحلية أو البنوك الأجنبية، حيث شهدت أسعار الدينار الكويتي استقراراً ملحوظاً خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس في السوق المصرفي، حيث بلغ سعره حتى هذه اللحظة في البنك المركزي المصري نحو 160.18 جنيهاً للشراء، مقابل 159.61 جنيهاً للبيع، ومن خلال السطور التالية نستعرض أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 أغسطس

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 160.18 جنيهاً للشراء، مقابل 159.61 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 160.05 جنيهاً للشراء، مقابل 158.91 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 160.05 جنيهاً للشراء، مقابل 159.14 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 160.05 جنيهاً للشراء، مقابل 159.14 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 160.05 جنيهاً للشراء، مقابل 153.87 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 159.95 جنيهاً للشراء، مقابل 154.07 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 160.77 جنيهاً للشراء، مقابل 155.77 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي نحو 160.05 جنيهاً للشراء، مقابل 159.57 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري نحو 160.08 جنيهاً للشراء، مقابل 151.26 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 162.91 جنيهاً للشراء، مقابل 151.26 جنيهاً للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 18 أغسطس 2024