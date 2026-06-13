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عموتة يحسم مصير عمرو الجزار مع الأهلي بالموسم الجديد

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عموتة يحسم مصير عمرو الجزار مع الأهلي بالموسم الجديد

عموتة يحسم مصير عمرو الجزار مع الأهلي بالموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 11:18 مساءً - يحسم المغربي حسين عموتة، المدير الفني المرتقب لـ ، موقف عمرو الجزار مدافع الفريق من الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد أو إعارته لأحد الأندية المهتمة بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 

 

 

عمرو الجزار مرشح للرحيل عن الأهلي

وبات عمرو الجزار مرشحاً للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن يبقى موقف اللاعب في يد حسين عموتة، حيث سيتحدد موقف اللاعب بعد تقييم مستواه خلال فترة الإعداد التي ستنطلق فى نهاية شهر يونيو الجاري أو بداية يوليو المقبل.

 

 

 

الأهلي يدرس خروج عمرو الجزار للإعارة في الموسم المقبل

ويناقش مسئولو النادي الأهلي خروج عمرو الجزار مدافع الفريق للإعارة الموسم المقبل، في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة فى المباريات منذ القدوم إلى صفوف المارد الأحمر في يناير الماضي.

 

 

 

مصير عمرو الجزار مع الأهلى

وانضم عمرو الجزار إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من البنك الأهلي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع المارد الأحمر حتى نهاية الموسم الماضي، وبات مرشحا للخروج على سبيل الإعارة في الصيف الحالي.

 

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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