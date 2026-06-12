الأهلي ينفى شائعة رحيل زيزو بسبب تخفيض الرواتب: اللاعب عنصر أساسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 01:23 مساءً - نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود نية للاستغناء عن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أو ربط مستقبله داخل النادي بملف تخفيض الرواتب، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة لم تفتح أي نقاش رسمي مع اللاعب بشأن تعديل عقده أو تخفيض راتبه، مشددًا على أن زيزو يُعد أحد العناصر الأساسية في الفريق ولا يوجد اتجاه للتفريط فيه، سواء في الوقت الحالي أو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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سياسة الأهلى تحقيق التوازن المالى

وتشير مصادر مقربة من ملف كرة القدم بالأهلي إلى أن سياسة النادي الحالية تهدف فقط إلى تحقيق التوازن المالي داخل الفريق دون المساس بالعناصر الأساسية أو التأثير على الاستقرار الفني، خاصة في ظل الاستعدادات للموسم الجديد.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية إدخال تعديلات على هيكل الرواتب داخل الفريق، إلا أن هذه الطروحات ما زالت في إطار النقاشات العامة ولم تتحول إلى قرارات رسمية أو مفاوضات مع اللاعبين.

ويأتي موقف الأهلي ليحسم الجدل الدائر حول مستقبل زيزو، مؤكدًا استمرار اللاعب ضمن خطط الجهاز الفني، في ظل الاعتماد عليه كأحد الركائز الهجومية المهمة في تشكيلة الفريق خلال المرحلة المقبلة.