- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: وزير البترول سيبحث مع الشركاء الأجانب زيادة إنتاج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 أغسطس 2024 04:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي سيبحث الأسبوع المقبل مع الشركاء الأجانب لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي اعتبارًا من بداية عام 2025.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيجتمع بنهاية اليوم مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لتأمين احتياجات الدولة وقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية .
وأردف رئيس الوزراء:” أن الدولة والحكومة والبنك المركزي يتحملون اليوم عبء رهيب لضمان استدامة وانتظام واستقرار تدبير الشحنات البترولية ومع كل هذه التحديات الدولة تحرص على الالتزام بكل ما وعدت به في هذا الشأن”.
وتابع: أن الحكومة تستهدف على المدى القصير تحقيق رؤية واضحة لإعادة إنتاجية الدولة سواء من الزيت أو الغاز إلى الأوضاع الطبيعية، وهناك خطة واضحة للغاية من الدولة للعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل الأزمة بل وزيادتها.
وأكد مدبولي أن التأخر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أدى إلى نقص في بعض المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة عوضت ذلك عن طريق الاستيراد.
وأكد أن هناك خطة واضحة لوزير البترول في هذا الشأن سيتم طرحها الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: وزير البترول سيبحث مع الشركاء الأجانب زيادة إنتاج… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.