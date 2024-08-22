مدبولي: وزير البترول سيبحث مع الشركاء الأجانب زيادة إنتاج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 أغسطس 2024 04:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي سيبحث الأسبوع المقبل مع الشركاء الأجانب لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي اعتبارًا من بداية عام 2025.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيجتمع بنهاية اليوم مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لتأمين احتياجات الدولة وقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية .

وأردف رئيس الوزراء:” أن الدولة والحكومة والبنك المركزي يتحملون اليوم عبء رهيب لضمان استدامة وانتظام واستقرار تدبير الشحنات البترولية ومع كل هذه التحديات الدولة تحرص على الالتزام بكل ما وعدت به في هذا الشأن”.

وتابع: أن الحكومة تستهدف على المدى القصير تحقيق رؤية واضحة لإعادة إنتاجية الدولة سواء من الزيت أو الغاز إلى الأوضاع الطبيعية، وهناك خطة واضحة للغاية من الدولة للعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل الأزمة بل وزيادتها.

وأكد مدبولي أن التأخر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أدى إلى نقص في بعض المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة عوضت ذلك عن طريق الاستيراد.

وأكد أن هناك خطة واضحة لوزير البترول في هذا الشأن سيتم طرحها الفترة المقبلة.