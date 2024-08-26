انت الأن تتابع خبر «35% مرة واحدة».. مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم وهذا ثمن كرتونة البيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الفراخ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث وصل سعر كيلو الفراخ في المزرعة مستوى أقل من 65 جنيها لتواصل التراجع من أعلى مستوى لها 96 جنيها أى بقيمة 30 جنيها، ويقبل المواطنون على متابعة أسعار الفراخ أولا باعتبارها عنصراً حيويا على موائد المصريين ولا يمكن الاستغناء عنها فهي عنصر حيوي يمد الجسم بالبروتين.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من 64-65 جنيها في المزرعة.

يصل سعر كيلو الفراخ إلى المستهلك من 70 وقد يصل إلى 80 جنيها للكيلو للمستهلك.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي من 125-140 جنيها للكيلو.

بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو من 90-115 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الأوراك: بين 74- 90 جنيها.

وصل سعر كيلو البانيه من 160-190 جنيها.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم 130 جنيها.

وصل سعر كيلو الأجنحة من 45-55جنيهًا.

سجل سعر كيلو الهياكل من 35 -45جنيهًا.

أما الفراخ الأمهات البيضاء فقد وصل سعر الكيلو في المزرعة 64 جنيها.

يصل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء إلى المستهلك بسعر 80 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن 35%

يقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ان هناك تراجعا في أسعار الفراخ خلال الفترة الأخيرة بقيمة تصل إلى 35% منذ شهر رمضان الماضي، لافتا إلى أن أسعار الفراخ الآن في المزرعة وللمستهلك بأسعار عادلة خاصة بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن سعر كيلو الفراخ وصل في رمضان الماضي إلى 105 جنيهات

وأوضح سامح السيد إلى أن الشعبة تحاول صناعة توازن بين المنتج والمستهلك، مؤكدا أن سوق الدواجن به قطاع عريض من المنتجين ويصل 30% من صغار المربين، مؤكدا أن استقرار عسر صرف الدولار بالطبع ينعكس على مدخلات الإنتاج خاصة بعد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل جنوني.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أما البيض لا يقل أهمية عن الفراخ فكلاهما من العناصر الأساسية التي يحتاج إليها الفرد إليكم أسعار كرتونة البيض على النحو التالي: