وزير التموين: 2.6 مليار جنيه استثمارات مشروع توطين صناعة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:15 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبلغ 2.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 250 فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، كما يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده فاروق مع مجلس إدارة شركة فيروم مصر وكريم سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت، المساهمة في “فيروم”؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد، ودراسة المراحل التنفيذية لمشروع توطين صناعة الصوامع بمصر.

وأكد وزير التموين أن الهدف من المشروع تلبية احتياجات السوق المحلية من صوامع تخزين الحبوب مما يساهم في توفير وزيادة السعات التخزينية المطلوبة لتحقيق برنامج عمل ومستهدفات الحكومة المصرية في مجال توفير الاحتياطى الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع مستوياتها.

كما أشار إلى أن هذا المشروع يساعد على توفير قطع الغيار اللازمة للصوامع القائمة بالعملة المحلية مما يخفف الضغط على العملات الأجنبية، فضلًا عن استهداف نسبة من الأسواق الدولية في مجال صوامع تخزين الحبوب، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج مكونات الصوامع.