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هيئة الاستثمار تشكل لجنة لترويج الفرص الاستثمارية بالمحافظات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تشكل لجنة لترويج الفرص الاستثمارية بالمحافظات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور خالد عبدالعال، محافظ قنا، وممثلي جميع محافظات مصر، لبحث فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، وسبل الدراسة والإعداد والترويج لهذه الفرص، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بالفرص المتاحة للاستثمار www.investinegypt.gov.eg والأراضي المُرفقة المُجهزة لكافة أغراض الاستثمار.

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وأعلن هيبة أن الهيئة تضع إمكانياتها الفنية والترويجية للمحافظات لجلب المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في هذه الفرص كما ستنظم جولات ترويجية لعدد من الوفود الأجنبية لتفقد الفرص الاستثمارية في المحافظات، بالتعاون مع ممثلي المحافظات وجمعيات المستثمرين المحليين.

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وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أول اجتماع بالمحافظين الجدد على أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، والتعاون بين كافة جهات الدولة في كل مراحل الاستثمار بداية من إعداد الفرص الاستثمارية حتي ضمان استدامة واستقرار العمل بالمؤسسات الاستثمارية دون أية عراقيل أو منازعات.

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وقال هيبة إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وتسعي الهيئة لزيادة عدد الفرص المعروضة علي الخريطة لتعكس الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة، لذا يجب بذل مجهود أكبر والتعاون مع المحافظات لمضاعفة فرص الاستثمار في مصر وإتاحتها بشكل مُيسر للمستثمرين المصريين والأجانب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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