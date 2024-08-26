وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرات إجمالية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 06:26 مساءً - قال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجا وات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، ومشروع أمونت “النويس”، ومشروع اكوا باور، ومشروع “مصدر”.

أضاف وزير الكهرباء أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجا وات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر.

وأشار عصمت إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية.

وأوضح أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجا وات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك، خلال ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.