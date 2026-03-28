خافيير تيباس يدافع عن فينيسيوس و يستشهد بميسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 05:31 مساءً - حرص خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني على الدفاع بقوة عن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إثر الانتقادات الحادة التي طالت اللاعب بسبب تباين مستواه مع منتخب البرازيل مقارنة بتألقه اللافت في الدوري الاسباني مؤكداً أن نجم السامبا الشاب يمتلك القدرة على قيادة بلاده لمنصة تتويج كأس العالم الصيف المقبل.

خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية يدافع عن فينيسيوس جونيور

وجاءت تصريحات تيباس، التي نقلتها صحيفة "آس"، رداً على موجة الهجوم التي تعرض لها فينيسيوس عقب خسارة البرازيل ودياً أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي، حيث يرى البعض أن اللاعب لم يقدم الإضافة المرجوة بقميص "السيليساو" خلال السنوات الأخيرة رغم وصوله لسن الخامسة والعشرين ونضجه الكروي الكبير في قلعة "سانتياجو برنابيو".

تيباس يستشهد بميسي و فوزه بكأس العالم بعد انتقادات كثيرة

واستشهد رئيس رابطة الدوري الإسباني بمسيرة الأسطورة ليونيل ميسي لتهدئة الشارع الرياضي البرازيلي، قائلاً: "أقول للبرازيليين إن ميسي تعرض لانتقادات قاسية في بلاده، ومع ذلك نجح في النهاية بالفوز بكأس العالم؛ لذا عليهم التحلي بالصبر، لأن فينيسيوس سيجعلهم يفوزون بالمونديال أيضاً".

وتأتي شهادة تيباس في وقت حساس، حيث يستعد المنتخب البرازيلي لخوض غمار المونديال المرتقب في أمريكا وكندا والمكسيك، وسط آمال عريضة بأن ينجح فينيسيوس في نقل سحره المدريدي إلى الملاعب العالمية وإنهاء صيام "السامبا" عن اللقب الغائب منذ عام 2002.