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الحكومة توفر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توفر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 07:23 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض “أهلاً رمضان” ومعارض”أهلاً مدارس”.

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كما وجه مدبولي وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.

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جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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