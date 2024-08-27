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مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلي حول مخطط لإقامة كنيس يهودي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلي حول مخطط لإقامة كنيس يهودي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:15 صباحاً - دوت الخليج – أدانت مصر “بأشد العبارات” التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.

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وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، حملت مصر، إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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وطالبت بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

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وأكدت مصر أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضى الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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