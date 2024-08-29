مصر تستهدف 15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر في العام…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 05:08 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، إن مصر تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية.

وأضاف هيبة في مقابلة مع “العربية Business”، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025