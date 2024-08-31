أوبك: العراق قدم خطوات حاسمة للتعويض عن الكميات الزائدة عن…

دبي - احمد فتحي في السبت 31 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - وكالات_ قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ، إن العراق قدم خطوات واضحة وحاسمة للتعويض عن الكميات الزائدة عن الإنتاج ، وأعطى ضمانات بأنه سيحقق الالتزام الكامل من الآن فصاعداً.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لوكالة ، اليوم الخميس ، إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر ، في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف أوبك بلس.

وأضاف المصدر أن العراق ألغى شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس لتقليص الصادرات خلال الشهر.

وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.48 مليون برميل يومياً في يوليو ، بإجمالي 108 ملايين و53 ألف برميل.

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق نحو 106.12 مليون برميل، فيما بلغت الصادرات من القيارة 1.93 مليون برميل.

وكانت وزارة النفط قد أكدت التزام العراق الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وأنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري.