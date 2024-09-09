محمد متولي: التخارج من تمويلي يمثل نموذج للتحول نحو الاعتماد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 08:08 صباحاً - دوت الخليج_ قال محمد متولي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال ، إن صفقة تخارج الاستثمارات الحكومية من شركة تمويلي لصالح تحالف استثماري يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وSPE Capital، وتنمية كابيتال TCV، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، يمثل نموذج للتكامل والانتقال الايجابي للاعتماد على القطاع الخاص في مراحل النمو التالية.

وأضاف خلال احتفالية توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، أن شركة تمويلي حققت نموًا لافت خلال السنوات الأخيرة، ونجحت في الوصول الى الشرائح المستهدفة على صعيد تمكين المرأة والتي استحوذت على نحو ٤٧٪ من التمويلات، وكذلك النفاذ لمحافظات الصعيد والتي استأثرت بأكثررمن ٥٠٪ من عقود التمويل بالشركة.

وأشاد متولي بفريق عمل شركة تمويلي بقيادةأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي للشركة ، وكذلك تحالف الشركاء بهيكل ملكية تمويلي وهم أيادي و البريد للاستثمار و شركة ان اي كابيتال.

ويشارك في احتفالية توقيع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والاصلاح الاقتصادي والتعاون الدولي ، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ونخبة من القيادات الرسمية والتابعة للقطاع الخاص.