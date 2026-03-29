الإرهابى علي عبد الونيس: تم التخطيط لتأسيس معسكر إرهابى لتنفيذ عمليات فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - اعترف الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس القيادي بحركة حسم الإرهابية: "أخبرني يحيي موسي إن في عملية كبيرة يتم التجهيز ليها خلال الفترة اللي جاية، وإن أنا مطلوب مني إن أنا أدرب أحد العناصر على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف علشان يقوم بتنفيذ العملية.

وأضاف الإرهابي علي عبد الونيس وفق بيان الداخلية: "بعدها تواصل معايا تاني "يحيى موسى" وأخبرني إنه تم التواصل مع تنظيم "المرابطون" بقيادة "هشام عشماوي" و"عماد عبد الحميد" لتأسيس معسكر تدريبي في الصحراء الغربية لتدريب العناصر والأفراد على العمل المسلح وعشان تكون قاعدة لانطلاق العمليات العسكرية داخل مصر".