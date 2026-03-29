الإرهابي علي عبد الونيس: حركة حسم خططت لإحداث حدث جلل داخل مصر عبر تفخيخ سيارات وتفجيرها قرب معهد الأورام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - قال الإرهابي على عبد الونيس، إن حركة حسم بقيادة يحيى موسى وعلاء السماحي خططت لإحداث حدث جلل داخل مصر وكان من خلال تفخيخ عدد من السيارات وتم تفجيرها بالقرب من معهد الأورام، مضيفا: "بعدها توجهت لـ "حلمي الجزار" علشان يساعدني في الحصول على فيزا لإحدى الدول، وبالفعل ساعدني حلمي الجزار في الحصول على فيزا، وبرضه في مسألة الحصول على جواز سفر في آخر محطة من محطاتي مقابل 10 آلاف دولار".

وأضاف خلال بيان هام لوزارة الداخلية: "فاتحني "عبد الفتاح عطية" في الانضمام للجنة الإعلام والتسريبات، ودي المسؤول عنها "صهيب عبد المقصود" و"عبد الرحمن الشناوي" و"عبد المجيد مشالي".. وهدفها هو الحصول على معلومات وبيانات العاملين في الدولة، وكذلك تقليب الرأي العام من خلال إنشاء عدد من المواقع الصحفية اللي في ظاهرها إن هي تكون مؤيدة للدولة، لكن الهدف منها هو التواصل مع المسؤولين والعاملين في قطاع الدولة من خلال مراسلين صحفيين وصحفيين عاديين لاستغلال المعلومات دي والمواضيع المهتمة بيها الدولة لزعزعة الثقة بين المواطن وبين الدولة، وكذلك لتقليب الرأي العام ومحاولة قلب نظام الحكم.