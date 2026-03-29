إيران تقصف مصنعا إسرائيليا مهما فى منطقة النقب وإعلام عبرى ينشر فيديو الدمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، الأحد، استهداف الصواريخ الإيرانية لمصنعا مهما في منطقة النقب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يبرز تصاعد الأدخنة من موقع المصنع الذي استهدفته الصواريخ الإيرانية بعد فشل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في التصدي لها.