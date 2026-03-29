إيران تقصف مصنعا إسرائيليا مهما فى منطقة النقب وإعلام عبرى ينشر فيديو الدمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، الأحد، استهداف الصواريخ الإيرانية لمصنعا مهما في منطقة النقب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يبرز تصاعد الأدخنة من موقع المصنع الذي استهدفته الصواريخ الإيرانية بعد فشل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في التصدي لها.
إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تنفيذ غارات على طهران، مستهدفاً مقرات مؤقتة، ومواقع لإنتاج وسائل قتالية، وبنى تحتية، بالإضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، ومنظومات الدفاع الجوي، ونقاط مراقبة.